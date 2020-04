Diablo 3 - łowczyni demonów jak żywa. Zobacz świetny cosplay z gry

Blizzard nie śpieszy się z ujawnianiem nowych szczegółów o Diablo 4 i informacje na temat postępów w produkcji trafiają do sieci raczej sporadycznie. Miłośnicy marki mogą jednak wracać do poprzedniej odsłony, czyli Diablo III, bo tytuł ten w dalszym ciągu jest rozwijany przez kolejne sezony z wyzwaniami i wyposażeniem do zdobycia. Zachętą do powrotu może być też nowy cosplay autorstwa Rayane Magalhães. Kobieta postanowiła wcielić się w łowczynię demonów - jedną z klas dostępnych w grze z 2012 roku.

Na opublikowanym przez kobietę zdjęciu zobaczycie nie tylko końcowy efekt, zestawiony ze screenem z gry, ale też i kilka dodatkowych fotografii, które dokumentują powstawanie stroju. Zobaczcie sami.

Jak na razie nie wiadomo, czy łowca lub łowczyni demonów pojawią się w nadchodzącej kontynuacji. Na ten moment wiemy jedynie, że w grze pojawi się pięć klas i ujawniono trzy z nich: barbarzyńcę, czarodziejkę oraz druida.