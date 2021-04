Super Me - Netflix przejmuje prawa do chińskiego dramatu fantasy

netflix

Super Me jest filmem wyreżyserowanym przez Zhanga Chonga i miał swoją premierę podczas Sitges Film Festival w 2019 roku. Produkcja zadebiutowała w Chinach przedpremierowo 2 kwietnia, zaś 9 kwietnia doczeka się premiery we wszystkich otwartych kinach w tym kraju. Prawa do dystrybucji filmu poza Chinami nabyła platforma Netflix. Nie podano jednak oficjalnej daty premiery.

Super Me skupia się na Sang Yu (Darren Wang), który zawsze marzył o zostaniu odnoszącym sukcesy scenarzystą. Pisze bez przerwy, chcąc ukończyć scenariusz, za wykonanie którego zapłacił mu przyjaciel, San Ge (Cao Bingkun). Nękany przez koszmary, Sang Yu próbuje nie zasnąć i wpada w bezsenność. Pewnego dnia odkrywa, że ​​posiada super moc, dzięki której jego marzenia stają się rzeczywistością, którą wykorzystuje na swoją korzyść. Do czasu, aż ktoś inny zdecyduje to wykorzystać.