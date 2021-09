Superbohaterskie filmy ją nudzą. Aktorka odrzuciła rolę w dużym projekcie

Fot. Materiały prasowe

Superbohaterskie filmy to nie coś, co każdy kocha. Thandiwe Newton to aktorka, która grała między innymi w Westworld i Raz się żyje. W rozmowie z LAD Bible ujawniła, że odrzuciła rolę w pewnym superbohaterskim projekcie. Chciano by wcieliła się w czyjąś matkę, która dopiero co zmarła. Aktorka wyraziła znudzenie względem większości takich wielkich franczyz, które generują ogromne zarobki. Choć nie jest całkowicie przeciwna superbohaterskim filmom, to jej udział w nich nie zależy od przewidzianych zysków pieniężnych, a raczej tego, kto je robi i w jaki sposób. Thandiwe Newton wydaje się chociażby ogromną fanką Thor: Ragnarok w reżyserii Taiki Waititi.

Kocham to, co dzieje się z gatunkiem teraz, kiedy twórcy po prostu się nim bawią. Perfekcyjnym przykładem jest Taika Waititi i Thor: Ragnarok.

Thandiwe Newton wyraziła też podziw względem serii Watchmen. Według niej zrobili świetną robotę, dodając do produkcji wydarzenia ze świata rzeczywistego, aby przekazać publiczności coś wartościowego. Na przykład masakrę w Tulsie z 1921 roku. Takie połączenie przeszłości i teraźniejszości pozwoliło na lepsze zrozumienia tego, co może czekać nas w przyszłości.