Taika Waititi i Jermaine Clement tworzą nowy serial komediowy

Taika Waititi i Jermaine Clement to duet, który dał światu film Co robimy w ukryciu i jego serialową wersję. Panowie rozpoczęli prace nad nową serią komediową. W rozmowie z Entertainment Weekly Clement stwierdził, że właśnie zaczęli pisać serial komediowy, który będzie odejściem od tego, co robili do tej pory. Będzie to przygodowa komedia akcji. Twórca nie chciał zdradzić żadnych szczegółów projektu, jednak wyjawił, że będzie to coś, co zawsze chciał zrobić, czyli długie odcinki sitcomowe.

Dla przypomnienia Waititi i Clement pracują również wspólnie nad kolejną serią Co robimy w ukryciu oraz spin-offem filmowego oryginału pod tytułem Wellington Paranormal.

Waititi jest bardzo zajętym twórcą, wśród projektów, nad którymi pracuje są Thor: Love and Thunder, kolejny film z uniwersum Gwiezdnych wojen oraz serial Our Flag Means Death, w którym Waititi zagra słynnego pirata Czarnobrodego. Natomiast Clementa zobaczymy w widowisku Avatar 2.