Superboy ma zupełnie nową moc. Tego nie potrafił nawet zaskoczony Superman

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W zeszycie Superman #31 Superboy pokazał zupełnie nową moc, której istnienie zaskoczyło nawet samego Człowieka ze Stali. Do demonstracji tej zdolności doszło w trakcie międzyplanetarnej misji na planecie zamieszkiwanej przez Thrakkamitów, na której Clark i Jonathan Kentowie próbowali wyśledzić złoczyńców, kosmiczną rasę Shadowbreedów.

Gdy ostatecznie doszło do spotkania z antagonistami, Superboy doprowadziło do eksplozji wydobywających się z jego oczu laserów w powietrzu - przybrały one kształt fali uderzeniowej, dziesiątkując armię przeciwników. Zasada działania tej umiejętności jest stosunkowo prosta: próbując zespolić wiązki energii Jon łączy je siłą rzeczy z zawieszonymi w atmosferze cząsteczkami wody, co doprowadza do wybuchu. Teoretycznie to samo potrafi Superman, jednak przez długie lata nie zdawał sobie sprawy z istnienia mocy.

Superman #31 - plansze

Superman #31 skupił się na pokazaniu relacji tytułowego bohatera i Superboya. W jednej z sekwencji Jon Kent wyjaśnił przedstawicielowi Thrakkamitów, że sama nazwa "Superman" oznacza, iż Clark Kent jest "najlepszym" z ludzi.