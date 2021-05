Spider-Man - w What If? mordują wszyscy. Doktor Octopus brutalnie zabity przez [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosimy Wam regularnie o wydarzeniach z nowej serii Spider-Man: Spider's Shadow, której scenarzystą jest Chip Zdarsky - opowieść ta wchodzi w skład cyklu What If?, a jej autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się, gdyby Peter Parker nigdy nie pozbył się ze swojego ciała symbiontu Venoma. Wygląda na to, że Pajączek zamieniłby się w bezlitosnego mordercę; przypomnijmy, że jak do tej pory zabił on już Hobgoblina, Shockera, Skorpiona i Kingpina. Teraz okazuje się, że w historii nie tylko on jest oprawcą.

W Spider's Shadow #2 Doktor Octopus postanowił zreformować drużynę Sinister Six i raz na zawsze rozprawić się ze Spider-Manem. Gdy złoczyńca wraz z Kravenem Łowcą opracowywał plan ataku, inny z członków grupy wbił mu w plecy nóż. Co zaskakujące, mordercą jest Eddie Brock, który w tym świecie nigdy nie związał się z Venomem. Spójrzcie sami:

Spider-Man: Spider's Shadow #2 - plansze

Brock zabił Otto Octaviusa, gdyż to on chce pozbawić życia Spider-Mana na własną rękę. Spekuluje się, że w tej opowieści symbiont Venoma koniec końców opuści Parkera i połączy się z Eddiem, jednak do tych przypuszczeń powinniśmy na razie podchodzić z dystansem.