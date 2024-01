Supergirl - aktorka wybrana! James Gunn ogłasza i wyjaśnia wybór

Źródło: DC

Najpierw Deadline wrzucił informację, a potem James Gunn oficjalnie potwierdził: Milly Alcock została Supergirl w uniwersum DCU. Aktorka znana jest przede wszystkim z hitu Ród smoka (w którym grała młodszą Rhaenyrę Targaryen) i Gunn przyznaje, że dzięki temu serialowi o niej usłyszał, ale powód jej obsadzenia jest inny.

Supergirl to Milly Alcock

- Milly jest fantastycznie utalentowaną młodą aktorką i jestem niesamowicie podekscytowany tym, że będzie ona częścią DCU. Tak, usłyszałem o niej dzięki Rodowi smoka, ale wyrwała mnie z kapci swoją pracą podczas różnorodnych przesłuchań i testów ekranowych. Ucieleśnia Karę w wizji Toma Kinga, Bilquis Evely i Any Nogueiry.

Alcock w finałowej batalii o rolę pokonała Meg Donnelly.

fot. Ollie Upton / HBO

Według Deadline i The Hollywood Reporter, zanim zobaczymy Supergirl w jej solowym filmie Supergirl: Woman of Tomorrow, ma pojawić się w jednym lub dwóch projektach uniwersum. Nie wiadomo, czy w filmie, czy w serialu i nie wiadomo, czy będzie to Superman: Legacy, do którego zdjęcia niebawem mają się rozpocząć.

Film oparty jest na komiksie Toma Kinga (scenariusz) i Bilquis Evely (rysunki) z 2022 roku. Tak King skomentował angaż Milly Alcock:

- To Supergirl i ma ona w poważaniu proce i strzały. Perfekcyjny casting. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany filmem Supergirl: Woman of Tomorrow. Świat, który zobrazowała Bilquis zostanie ożywiony przez tę nadzwyczajną aktorkę. Szaleństwo zaczyna się od czegoś małego...

Scenarzystką Supergirl: Woman of Tomorrow jest Ana Nogueira. Data premiery nie została ustalona.