Superman od J.J. Abramsa wciąż powstaje. W Legacy David Corenswet dostanie zupełnie inny kostium?

Ponad 2 lata temu pojawiły się doniesienia, że reżyser J.J. Abrams pracuje nad nowym filmem o Supermanie. Za scenariusz tej produkcji ma odpowiadać znany w Stanach Zjednoczonych pisarz, dziennikarz, aktywista społeczny i autor komiksów, Ta-Nehisi Coates. Od początku zamysł był taki, by na ekranie została pokazana alternatywna, czarnoskóra wersja Człowieka ze Stali (najprawdopodobniej Calvin Ellisa z Ziemi-23) - akcja rozgrywałaby się w innej rzeczywistości, uwypuklając m.in. wpływ postaci Supermana na ruch praw obywatelskich w USA.

Jak się teraz okazuje, pomimo przygotowań do uruchomienia nowego DCU Abrams wciąż szykuje rzeczoną produkcję. Krótkim "Tak" w serwisie Threads potwierdził to sam James Gunn, który jeszcze w zeszłym roku zapewniał, że historie z Superman: Legacy i dzieła Abramsa nie będą w żaden sposób powiązane.

Gunn zdradził także, że David Corenswet, który w Legacy wcieli się w głównego bohatera, podczas castingu miał spore problemy ze zmieszczeniem się w kostium Henry'ego Cavilla - przymierzali go wszyscy główni faworyci do roli. Co ciekawe, w tym samym czasie w sieci pojawiły się doniesienia, według których strój Supermana w Legacy "nie będzie taki, jakiego oczekujemy".

Superman: Legacy ma zadebiutować w kinach 11 czerwca przyszłego roku.