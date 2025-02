Pajączek zaraz wejdzie na plan. Wiemy, kiedy zaczną się zdjęcia do Spider-Mana 4!

fot. Marvel/Sony

Reklama

Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Spider-Mana 4. Skąd? Portal ComicBookMovie.com zauważył, że można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest wycieczka dla dwojga do Londynu, podczas której będzie można odwiedzić plan Spider-Mana 4. Wyjazd ma odbyć się latem/jesienią 2025 roku, co oznacza, że właśnie wtedy będzie kręcony film.

Wycieczka na plan Spider-Mana 4 - szczegóły

W ramach wycieczki, oprócz wejścia na plan Spider-Mana 4, jest przewidziany również lunch z Tomem Hollandem, zdjęcie z aktorem i zwiedzanie studia. Zwycięzcy będą mieli nocleg opłacony na trzy dni, 1000 funtów "kieszonkowego" i 2 bilety na dowolne występy w West Endzie.

Na razie nie wiadomo, o czym będzie opowiadać fabuła Spider-Mana 4. Krążyły plotki, że Marvel i Sony nie mogą zgodzić się w tej sprawie – pierwsi rzekomo planowali przyziemną historię Pajączka z sąsiedztwa, a drudzy widowisko na skalę multiwersum. Nic nie zostało jednak oficjalne potwierdzone i nadal nie mamy informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać.

Debiut Venoma, epickie cameo, kolejne pająki. Plotki i oczekiwania wobec Spider-Mana 4

Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU