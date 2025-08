Buffy trenuje nową pogromczynię wampirów. Zobacz wideo z siłowni

materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar i Ryan Kiera Armstrong trenują, by razem walczyć z wampirami. W sieci opublikowano wideo, pokazujące, jak obie aktorki trenują na siłowni, przygotowując się do ról w kontynuacji kultowego serialu Buffy: Postrach wampirów. Gellar napisała: „Wojowniczka 1 i 2 – nie pocimy się... błyszczymy”. Obie wykonują te same ćwiczenia.

Nowa Buffy

To wideo ma znaczenie symboliczne, ponieważ Buffy, grana przez Sarah Michelle Gellar, będzie uczyć swojego fachu młodą Novę, w którą wcieli się Ryan Kiera Armstrong.

Nora i Lila Zuckerman napisały scenariusz pilotowego odcinka i – jeśli serial zostanie zamówiony na sezon – będą showrunnerkami pierwszej serii. Chloe Zhao, znana z Eternals oraz nagrodzonego Oscarem Nomadland, stoi za kamerą pilota, który wyznaczy wizualny i formalny styl nowego serialu.

Nora i Lila Zuckerman, Zhao, Gellar, Gail Berman, Fran Kuzui, Dolly Parton oraz Kaz Kuzui będą producentkami wykonawczymi. Ryan Kiera Armstrong jest znana z jednej z głównych ról w serialu Star Wars: Skeleton Crew. Ma 15 lat.

W obsadzie są również Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso i Jack Cutmore-Scott. Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś jeszcze powróci z oryginalnego serialu. Najpewniej może się tak stać, ale dopiero po zamówieniu sezonu – i nie w pierwszym odcinku.

Buffy: Postrach wampirów to serial oparty na filmie pod tym samym tytułem. Twórcą był Joss Whedon, który nie ma absolutnie żadnego związku z nową produkcją. Scenarzysta nie pracuje już w Hollywood po skandalu sprzed kilku lat. Buffy doczekała się siedmiu sezonów.