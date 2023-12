Supergirl - kto zagra postać w DCU? Pojawia się potencjalne nazwisko na liście

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Jak wiemy, potwierdzono, że Sasha Calle, która grała Supergirl w widowisku Flash, nie powróci do tej roli. Obecnie trwa casting, poszukujący aktorki, która zadebiutuje jako ta superbohaterka w Superman: Legacy. Według The Hot Mic nieoficjalnie pojawia się potencjalne nazwisko kandydatki.

Supergirl - kto zagra?

Według źródeł Johna Rochy potencjalną kandydatką do tej roli Kary Zor-El jest 25-letnia Madelyn Cline. Aktorka najbardziej znana jest z serialu Outer Banks. A tak mogliśmy ją widzieć w Glass Onion, Stranger Things czy The Originals. Na ten moment jest to plotka, która nie została jeszcze potwierdzona, lub zdementowana, wiec traktujcie ją z dystansem.

Madelyn Cline

Przypomnijmy, że częścią DCU jest Supergirl: Woman of Tomorrow. Prace nad tym filmem już trwają. Jeśli aktorka zostanie wybrana do zagrania Supergirl to w filmie Superman: Legacy dołączy do obsady, w której są David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, Sara Sampaio, Skyler Gisondo i Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

Premiera w kinach w 2025 roku.