Superman: Legacy - Supergirl pojawi się w filmie. Kto ją zagra?

Superman: Legacy to pierwszy film DCU, który nie tylko przedstawi nam Człowieka ze stali. Jednym z pobocznych celów twórcy uniwersum oraz reżysera tego widowiska jest pokazanie, że jego DCU to żyjący swiat, w którym superbohaterowie normalnie istnieją od lat. Według filmowca każdy, kto pojawi się na ekranie ma pojawić się z powodów fabularnych i nie będzie to tylko puste cameo. Jedną z tych postaci ma być Supergirl. Tak twierdzi niezawodny Daniel RPK, którego doniesienia wielokrotnie się potwierdzały. Na razie James Gunn nie odniósł się do plotki.

Superman: Legacy - kto zagra Supergirl?

Wielu widzów zastanawia się, czy Sasha Calle, która grała tę postać we Flashu, powróci do tej roli. Według źródła James Gunn nie jest zainteresowany tą aktorką, więc nigdy już nie zobaczymy ją w roli tej superbohaterki. Obecnie trwa casting.

Wśród potwierdzonych postaci herosów są Green Lantern, Mister Teriffic oraz Hawkgirl.

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Premiera w 2025 roku. Potem pojawi się film Supergirl: Woman of Tomorrow.