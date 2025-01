Gwiazda Oppenheimera potwierdza udział w Supergirl. Będzie z Kryptonu czy Ziemi?

Źródło: DC

Kilka dni temu poinformowaliśmy o tym, że dwójka aktorów - David Krumholtz (Oppenheimer, Kroniki Times Square i Spisek przeciwko Ameryce) oraz Emily Beecham (1899, Into The Badlands: Kraina bezprawia i Cruella) - dołączyła do obsady kolejnej produkcji z DCU, czyli Supergirl: Woman of Tomorrow.

Wówczas jedynymi podanymi informacjami było to, że wcielą się w rodziców Kary, ale nie zostało doprecyzowane, czy będą to biologicznie rodzice z Kryptonu, czyli Zor-El i Alura, czy też ci na Ziemi, którzy w komiksach debiutowali w 2016 roku - Jeremiah i Eliza. Teraz wszystko stało się jasne za sprawą Davida Krumholtza, który na swoim Instagramie umieścił następujący wpis i potwierdził, że wcieli się w Zor-Ela.

Byłem tym dzieckiem. Dzieckiem z szufladą przepełnioną komiksami, który uciekał do tych nieznanych światów i wyobrażał sobie posiadanie mocy, które mogłyby pomóc większemu dobru. Dołączenie do DC Universe to ogromny przywilej. Reprezentowanie symbolu nadziei w osobie Zor-Ela w Supergirl to mój osobisty triumf. Mojej wdzięczności jest teraz tyle, co komiksów w szufladzie.

Supergirl: Woman of Tomorrow - co wiadomo o filmie

Supergirl: Woman of Tomorrow zostało oparte na serii komiksowej Toma Kinga i Bilquis Evely, nominowanej do nagrody Eisnera w 2021 roku. Historia jest opowiedziana z perspektywy młodej kosmitki o imieniu Ruthye, która chce zemścić się na mężczyźnie, który zabił jej ojca, więc prosi Supergirl o pomoc. Milly Alcock zagra główną rolę, czyli Karę Zor-El, kuzynkę Supermana. Aktorka podbiła serca widzów występem w Rodzie smoka jako młoda Rhaenyra Targaryen. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ana Nogueira.

