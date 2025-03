Zdjęcia z planu Supergirl: Woman of Tomorrow. Cóż to za kostiumy?

materiały prasowe

Jeszcze żaden z wcześniejszych materiałów promujących nadchodzący film Supergirl: Woman of Tomorrow nie pokazał kostiumu Kary Zor-El, w którą wcieli się Milly Alcock (Ród smoka). Na takie widoki jeszcze z pewnością trochę poczekamy, natomiast do sieci wyciekły nowe zdjęcia z planu, na których są widoczne niektóre stroje. Mimo ich niskiej jakości, fani już spekulują, czyje mogą to być kostiumy.

Supergirl: Woman of Tomorrow - zdjęcia z planu

Wygląda na to, że na wieszakach mógł być kostium Krema albo Lobo, w którego wciela się Jason Momoa. Warto zaznaczyć, że plan zdjęciowy filmu wciąż jest rozbudowywany. W przyszłości z pewnością do Internetu wycieknie więcej zdjęć, a przy odrobinie szczęścia mogą ukazać one kostium Supergirl.

Pierwsze zdjęcie z planu Supergirl: Woman of Tomorrow. Jest oficjalne logo

Supergirl: Woman of Tomorrow - co wiadomo o filmie?

Akcja filmu rozgrywa się w momencie, gdy Supergirl obchodzi swoje 21. urodziny w towarzystwie psa Krypto. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę o imieniu Ruthye (Eve Ridley). W filmie zobaczymy również Matthiasa Schoenaertsa jako Krema, Davida Krumholtza jako Zor-Ela oraz Emily Beecham jako Alurę In-Ze.

Data premiery Supergirl: Woman of Tomorrow została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.