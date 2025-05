Czemu Sandman skończy się na 2. sezonie? Showrunner odwołuje się do afery Gaimana

fot. Netflix

2. sezon Sandmana będzie również ostatnim, co nie jest wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę trzyletnią przerwę między sezonami oraz trwające kontrowersje związane z twórcą oryginału. Showrunner komiksowej adaptacji Allan Heinberg przerwał milczenie na temat pozornego zakończenia serialu, które nastąpiło po kolejnych oskarżeniach dotyczących wykorzystywania seksualnego przez Neila Gaimana.

Nie mogę powiedzieć, że miało to wpływ na nasz proces postprodukcji , który jest planowany z wyprzedzeniem na lata. Masz terminy oddania materiałów i po prostu pracujesz dalej. To było gdzieś na obrzeżach mojego doświadczenia, w tle, ale nie było częścią świata tworzenia serialu — jeśli to ma sens. Każda produkcja to własna, mała wyspa. Nawet będąc w Londynie, moje doświadczenia ograniczały się praktycznie tylko do pracy nad serialem — również w życiu prywatnym, którego właściwie nie miałem przez ostatnie sześć lat.

Heinberg wzkazał na to, że decyzja o zakończeniu Sandmana na 2. sezonie została podjęta trzy lata wcześniej, na długo przed wybuchem afery. Obecne wydarzenia skwitował jako bardzo niefortunny zbieg okoliczności.

Sandman - zdjęcia z 2. sezonu