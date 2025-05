Szefowie Warner Bros. Pictures o Supermanie. "DC znajduje sięw świetnych rękach"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Szefowie Warner Bros. Pictures Mike De Luca i Pam Abdy wypowiedzieli się na temat nadchodzącego Supermana w reżyserii Jamesa Gunna, który mieli okazję zobaczyć. Podkreślili że reżyser trylogii Strażników Galaktyki zrozumiał swoje zadanie i dobrze poradził sobie z materiałem. De Luca opowiedział dokładniej o zbliżającej się produkcji.

Kiedy James kręcił Slither i zaczynał od niskobudżetowych filmów, próbowałem go wtedy złapać jako producenta. On naprawdę jest wyjątkowy i uważam, że DC znajduje się w świetnych rękach dzięki tej dwójce. Widzieliśmy wczesną wersję Supermana i nie chcę odbierać nikomu przyjemności z nadchodzącej kampanii marketingowej, ale naprawdę zrozumiał, o co chodziło w tym projekcie. Ma serce we właściwym miejscu, celuje precyzyjnie i jesteśmy bardzo podekscytowani ich nową wizją uniwersum DC.

De Luca wyjaśnił również, że DC Studios faktycznie omija ich strukturę i raportuje bezpośrednio do CEO Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava. Dodał, że to właśnie on wraz z Pam Abdy zarekomendowali Gunna i Saffrana na te stanowiska ponieważ ich zdaniem nie powinien ich obejmować karierowicz, a ktoś kto potrafi opowiadać historie.

Teen Titans - nowy projekt w DCU?

Michael De Luca dodał jeszcze, że James Gunn i Peter Saffran pracują aktualnie nad nowym projektem, który ma dotyczyć młodzieżowej grupy superherosów Teen Titans. Zgadzałoby się to z doniesieniami, które jakiś czas temu przedstawił scooper Daniel Richtman, jakoby nowa drużyna miałaby składać się z Robina , Raven, Starfire, Cyborga i Beast Boya