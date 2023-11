Jak prezentowałby się Josh Hartnett jako Superman? Oto zdjęcie aktora w kostiumie

fot. materiały prasowe

Superman: Flyby to niezrealizowany projekt Bretta Ratnera. W tytułową rolę mógł wcielić się Josh Hartnett, ale ostatecznie z niej zrezygnował. Zamiast niego zatrudniono Matthew Bomera, lecz niedługo po tym produkcja została anulowana. Ryan Unicomb odnalazł zdjęcie z Hartnettem w kostiumie superbohatera. Zobaczcie sami.

Josh Hartnett jako Superman - zdjęcie

Post udostępniony przez Ryan (@itsryanunicomb)

Zdjęcie pochodzi z próby kostiumowej. Warto zwrócić uwagę na kombinezon, który wyróżnia się czerwonym logiem na klatce bohatera. Symbol znajduje się na czarnym, a nie żółtym tle. W podobny sposób prezentował się strój w kreskówkach Maxa Fleischera. Litera S jest przez to trudniejsza do zauważenia. Prawdopodobnie, jeśli projekt Ratnera doszedłby do skutku, zostałoby to rozwiązane przez teksturowanie symbolu.

Dlaczego Hartnett zrezygnował z tej roli? Przypominamy wypowiedź aktora w wywiadzie dla Variety z 2020 roku.

- Był taki czas w mojej karierze, gdy sporo osób proponowało mi rolę w tego typu filmach. Chodziłem na spotkania z reżyserami, który pytali, czy byłbym zainteresowany. Rozmawiałem z nimi o ich planach i ostatecznie odmawiałem, ale dla młodego mężczyzny to było bardzo uprzywilejowane miejsce. Ja jednak myślę nieszablonowo, stąd miałem siłę na to, aby zrezygnować i pójść w innym kierunku.