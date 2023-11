Aktorka z Wiedźmina zadebiutuje w DCU. Ma zagrać nikczemną postać powiązaną z Wonder Woman

Netflix

Pierwszy projekt DCU, który zadebiutuje na małym ekranie, to serial animowany Creature Commandos. Produkcja skoncentruje się na unikatowej ekipie potwornych postaci. Za scenariusz wszystkich siedmiu odcinków odpowiada James Gunn. W Internecie pojawiły się informacje, że w serialu ma wystąpić Anya Chalotra. To aktorka, która zasłynęła z roli Yennefer w Wiedźminie.

Creature Commandos - kogo zagra Anya Chalotra?

Według użytkownika X bestofanyac, Chalotra ma użyczyć swojego głosu nikczemnej Circe. Zostało to potwierdzone przez homeofdcu, który opublikował zdjęcie CV castingowego. Wynikało z niego, że aktorka pracowała nad serialem Gunna.

Circe to bohaterka inspirowana grecką mitologią. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w DC Comics w 1949 roku i podobnie jak jej mitologiczna odpowiedniczka, została przedstawiona jako piękna, nieśmiertelna czarodziejka. Chociaż dochodziło do jej starć z Supermanem czy Supergirl, jej prawdziwą nemezis ma być Wonder Woman.

Chociaż Wonder Woman nie ma żadnego związku z Creature Commandos, obecność Circe ma sens, gdy weźmie się pod uwagę inne nadprzyrodzone postacie, które tworzą główną obsadę serialu. Kto wie, może później Chalotra pojawi się w projekcie aktorskim, gdzie będzie mogła zawalczyć z Dianą.

Creature Commandos - serial zadebiutuje w 2025 roku na HBO Max.