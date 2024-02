Gracze chcą Supermana. Co na to WBIE?

WBIE

Reklama

Bez względu na to, jak oceniana jest gra Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady Studios pokazało w niej Supermana, co z kolei przerodziło się w żądania fanów, by w końcu wydawca dostarczył im grę o Człowieku ze stali, na którą tyle lat już czekają. Wygląda jednak na to, że przynajmniej w najbliższym czasie nie ma na to szans.

Głos w tej sprawie zabrał JB Perette, dyrektor generalny Warner Bros. ds. streamingu globalnego i gamingu. Nie ma on dobrych informacji dla fanów tego superbohatera. Pomimo kilku telewizyjnych i filmowych projektów związanych z Supermanem i Supergirl nie ma planów stworzenia nowych gier z nimi związanych.

Pomimo tego, że pracują nad tytułem filmowym z Supermanem, nie zamierzamy wprowadzać gry z Supermanem wyłącznie dlatego, że czujemy się do tego zobowiązani - podkreśla JB Perrette.

Ostatni raz, gdy Superman wystąpił w solowej produkcji, miał miejsce w 2006 roku. Wówczas ukazała się gra Superman Returns: The Videogame, która towarzyszyła premierze filmu o tym samym tytule.