Suicide Squad: Kill the Justice League - ta postać pojawi się w DLC? To znany złoczyńca DC!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W wyniku wykrytego błędu, czy raczej niedopatrzenia twórców, którzy zostawili kwestię w grze, na światło dzienne wyszła informacja dotycząca możliwego udziału Mr. Freeze'a w grze. W trakcie jednego z dialogów, Brainiac zwraca się do gracza wcielającego się w Harley Quinn słowami, które sugerują obecność w rozgrywce właśnie Mr. Freeze'a.

Mówi on: „Nie spodziewałem się, że będziesz najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu, Freeze”. To zdanie wskazuje na to, że to właśnie ten znany złoczyńca może być w przyszłości kolejną grywalną postacią w Suicide Squad: Kill the Justice League. Warto również przypomnieć, że już wcześniej oficjalnie zapowiedziano, że w jednej z aktualizacji do tytułowej grupy dołączy Joker z innego uniwerusm.

Kill the Justice League zadebiutowało 2 lutego. Nie obyło się bez początkowych problemów, bo we wcześniejszym dostępie serwery musiały zostać chwilowo wyłączone z uwagi na błąd skutkujący komunikatem o ukończeniu kampanii tuż po zalogowaniu. Twórcom udało się jednak z nim szybko uporać, a aktualne opinie gry na platformie Steam są w większości pozytywne.