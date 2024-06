Gwiazda MCU na planie Supermana. Jest zdjęcie

fot. James Gunn

James Gunn znów opublikował kilka aktualizacji dotyczących Supermana na platformie Threads. Jedna z nich dotyczy wyjątkowej rocznicy, a druga wizyty przyjaciół na planie. Okazuje się, że w pracy odwiedził go między innymi gwiazdor MCU.

Gwiazda MCU na planie Supermana

James Gunn opublikował zdjęcie z planu Supermana. Można na nim zobaczyć nietypowego gościa, czyli Chrisa Pratta, który jest twarzą Star-Lorda w MCU. Aktor wystąpił między innymi w trylogii Jamesa Gunna o Strażnikach Galaktyki.

James Gunn jest znany z tego, że podobnie jak chociażby Tim Burton lubi zatrudnić w swoich produkcjach te same gwiazdy, z którymi współpracował już wcześniej. Co więcej, sam Chris Pratt przyznał, że jego występ w DCU nie jest niemożliwy.

Threads/James Gunn

Superman - wyjątkowa rocznica

James Gunn w mediach społecznościowych podzielił się informacją o nietypowej rocznicy. Minął rok, odkąd David Corenswet (Clark Kent) i Rachel Brosnahan (Lois Lane) mieli wspólną próbę przed kamerą do Supermana. Niestety, reżyser nie podzielił się żadnym zdjęciem ani nagraniem z tego wydarzenia, ale opisał, że działa się "magia" i pochwalił artystów.

Rok temu, w tym dniu, David i Rachel mieli próbę przed kamerą do roli Clarka i Lois. Gdy po pierwszy przeczytali razem fragment scenariusza, zadziała się magia. Cóż za wspaniały rok z dwójką najbardziej niezwykłych, pełnych życia i skrupulatnych aktorów, z jakimi miałem okazję pracować. Nie mogę się doczekać, aż za nieco ponad rok zobaczycie ich w akcji.

Superman - informacje o filmie

Superman to nowy film Jamesa Gunna, który będzie rozgrywać się w DCU. Nie zobaczymy w nim jednak kolejnej genezy Człowieka ze stali. Bohater będzie już aktywnie działającym herosem. Twórcę zainspirowało wiele komiksów, w tym All-Star Superman i Superman for all Seasons. W główną rolę wcieli się David Corenswet. Poza tym na ekranie zobaczymy też Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Ich i resztę obsady możecie zobaczyć w poniższej galerii, w której zestawiliśmy aktorów z granymi przez nich postaciami.