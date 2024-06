DCU - aktualizacje. Co z Batmanem 2 i Supermanem? Czy obsadzono już Mrocznego Rycerza?

fot. IMDb

James Gunn za pomocą platformy Threads odpowiedział fanom na pytania dotyczące Batmana 2, nadchodzącego Supermana i castingu do Mrocznego Rycerza w DCU. Jeśli chodzi o to ostatnie, niestety jeszcze długo poczekamy na ujawnienie nazwiska, ponieważ sami twórcy jeszcze go nie znają.

Superman - aktualizacje

James Gunn wyjaśnił, dlaczego w przypadku nadchodzącego Supermana nie muszą się martwić o dokrętki. A warto dodać, że to właśnie one często generuję duże koszty i opóźnienia.

Zawsze zajmuję się montażem jeszcze w trakcie kręcenia. Dzięki temu nie muszę martwić się dokrętkami!

Gunn napisał też na Threads, że większość ścieżki dźwiękowej do Supermana została ukończona jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Dzięki temu mogli ją grać na planie podczas nagrywania.

Przypominamy też obsadę Supermana w galerii:

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

DCU - czy obsadzono Batmana?

Potwierdził także, że wciąż nie obsadzili nowego Batmana.

Nie rozpoczęliśmy nawet castingów do Batmana z DCU.

Odniósł się także do plotek, dotyczących różnicy wieku pomiędzy Supermanem i Mrocznym Rycerzem.

Jestem niemal pewien, że nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Stwierdziłem za to, że Bruce "mógłby być" kilka lat starszy niż Clark. Chodziło mi o to, że nie muszą być w tym samym wieku.

Batman 2 - na jakim etapie jest film?

Jeśli chodzi o 2 część Batmana, który rozgrywa się poza główną osią DCU, James Gunn zdradził, że wciąż trwają prace nad scenariuszem. Na pytanie, kiedy będzie gotowy, odpowiedział prosto, że wtedy, gdy Matt Reeves (reżyser i współscenarzysta) uzna, że jest.

DCU - w jaki sposób produkcje będą połączone?

James Gunn dał do zrozumienia, że zamierzają budować DCU w ten sposób, żeby fani nie mieli problemu wskakiwać i wyskakiwać z niego, kiedy będą chcieli. Na pytanie, czy widzowie będą musieli obejrzeć jeden projekt, by zrozumieć drugi, odpowiedział stanowczo:

Nie. Chociaż są połączone i rozgrywają się w tym samym uniwersum, każdy projekt powinien działać jako indywidualna historia i samodzielnie.

