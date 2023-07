Superman i Lois z 4. sezonem. Szef stacji tłumaczy decyzję

Fot. Materiały prasowe

Nowy szef telewizji The CW Brad Schwartz w rozmowie z The Wrap wyjaśnił, dlaczego Superman i Lois dostało 4. sezon, gdy inne ich seriale komiksowe z Arrowverse zostały skasowane. Odpowiedź jest prosta: to jeden z największych i najpopularniejszych seriali w historii tej stacji. Nie tylko notuje dobrą oglądalność w telewizji, to jeszcze cieszy się popularnością w ich platformie VOD. Do tego wisienką na torcie są dobre oceny widzów i krytyków. To wszystko według Schwartza wpłynęło na decyzję o przedłużeniu na 4. sezon.

Superman i Lois - 4. sezon z mniejszym budżetem

Zamówienie 4. sezonu jest związane z znacznym zmniejszeniem budżetu. Koszty odbiją się na obsadzie. W nowym sezonie Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushin), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), oraz Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) nie będą w stałej obsadzie i na ten moment nie wiadomo, czy w ogóle się pojawią.

4. sezon Superman i Lois niedługo w Polsce w HBO Max.

All American: Homecoming z nowym sezonem

Ta sama sytuacja dotyczy tego serialu All American: Nowe początki, który powraca z mniejszym budżetem. Jego popularność zadecydowała o zamówieniu. Tutaj też będą zmiany w obsadzie. Ogłoszono, że Cory Hardrict oraz Rhoyle Ivy King będą mieli o wiele bardziej zmniejszone role niż w poprzednich sezonach.