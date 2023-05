Największe statki światów science fiction. Kolosy z Avatara, Star Wars, MCU, Diuny, gier i ich gigantyczne rozmiary

Lucasfilm/Warner Bros./Marvel/20th Century Fox

Mamy dziś nie lada gratkę dla wszystkich fanów gatunku science fiction - chcemy Wam przedstawić ranking pokazujący największe statki ze słynnych popkulturowych franczyz. Na warsztat wzięliśmy więc światy MCU, Star Wars, Avatara, Diuny czy The Expanse, ale także popularnych gier jak Halo bądź Mass Effect. Porównanie samo w sobie staje się doskonałą okazją do prześledzenia trendów w obrębie konwencji sci-fi; prawdopodobnie najbardziej uderzają gigantyczne, momentami trudne do wyobrażenia rozmiary statków.

Istotne jest to, że na listę trafiły także megakonstrukcje czy stacje kosmiczne lub orbitalne, które mieliśmy okazję oglądać w rozmaitych dziełach popkultury. Największych problemem stało się dokładne określenie wysokości, długości, szerokości lub średnicy statków; jeśli w filmie, serialu, grze czy książce nie podano ich wprost, z pomocą na tym polu przyszły wypowiedzi twórców czy szczegóły ujawnione w ramach materiałów promocyjnych/marketingowych.

Poniższy ranking raz jeszcze uświadomi Wam, że takie kosmiczne pojazdy jak Sokół Millennium, Walkiria z uniwersum Avatara czy nawet Battlestar Galactica są karzełkami przy tytanach przemierzających światy Dnia Niepodległości, Halo i innych statkach Gwiezdnych Wojen. "Godspeed!" - chciałoby się powiedzieć, zapraszając do zapoznania się z rankingiem:

Największe statki światów science fiction - RANKING [Marvel, Star Wars, Avatar, Diuna i inne]; miejsca od 89. do 41.

89. Attack Ball (Dragon Ball) – średnica 1,5 m

Największe statki światów science fiction - RANKING [Marvel, Star Wars, Avatar, Diuna i inne]; miejsca od 40. do 1.

40. Event Horizon (Ukryty wymiar) – długość 2,3 km (± 0,2 km)

