Superman i Lois - koniec serialu i pewnej epoki. 4. sezon będzie ostatnim

Oficjalnie ogłoszono, że 4. sezon serialu Superman i Lois będzie ostatnim. Produkcja z Tylerem Hoechlinem i Elizabeth Tulloch będzie liczyć tylko 10 odcinków. Tym samym to koniec Arrowverse, które przez lata było tworzone w telewizji The CW. To ostatni serial tego uniwersum, które już nie będzie kontynuowane. Premiera 4. sezonu w 2024 roku.

Superman i Lois - koniec serialu

Brad Schwartz, szef The CW Network w oświadczeniu tłumaczy, że serial Superman i Lois przez trzy sezony dokonał redefinicji gatunku superbohaterskiego połączonego z rodzinnym dramatem. Składa podziękowania całej ekipie i dodaje takie słowa:

- Gdy Superman ruszy w swój ostatni lot, ekipa pozostawia nas z absolutnie epickim 10-odcinkowym sezonem, który trzeba koniecznie zobaczyć To pożegnanie najbardziej legendarnej rodziny CW w historii.

Nie jest to zaskakująca decyzja, ponieważ 4. sezon już zapowiadał się na ostatni. Skrócono go i zmniejszono budżet. Ogłoszono to wraz z zamówienie 4. serii. Wszystko po to, by jego realizacja miała finansowy sens. Cięcia budżetowe wynikają ze zmniejszenia stałej obsady nadchodzących odcinków. Wielu postaci w ogóle nie zobaczymy na ekranie. Po to, by nie zmniejszać kosztów efektów specjalnych, które przez 3 sezony imponowały na ekranie.

Twórcy w swoim oświadczeniu dziękują telewizji za szansę stworzenia zakończenia tej historii. Są podekscytowani tym, co przygotowali i potwierdzają, że złoczyńcą sezonu będzie Lex Luthor.