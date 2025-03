Nowe opinie o Supermanie w reżyserii Jamesa Gunna. "Jest tu pełen wachlarz opinii"

fot. materiały prasowe

Wiele mówi się o wewnętrznych pokazach testowych Supermana w ostatnich tygodniach. Pojawiły się zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie od osób, które twierdzą, że go widziały, ale ogólny konsensus jest korzystny i wskazuje na mocny start DCU w kinach. Podczas podcastu The Hot Mic Jeff Sneider podzielił się nowymi informacjami na temat filmu.

Superman - nowe opinie po seansach testowych

Otrzymałem niedawno raport z testowego pokazu od kogoś, kto go widział, i tak – podobało mu się. Uważał, że David Corenswet dobrze sprawdził się jako Człowiek ze Stali. Powiedział też, że Gunn wykonał dobrą robotę, równoważąc serce i humor, a film trwa około 140 minut.

Sneider dodał jednak, że opinie są podzielone.

Niektórzy nie są zachwyceni, uważają, że jest zbyt żartobliwy albo że ton nie do końca pasuje, ale inni naprawdę go lubią. Jest tu pełen wachlarz opinii.

Na temat nowego filmu o Clarku Kencie wypowiedział się także jeden z aktorów grających w filmie. Anthony Carrigan, grający postać Metamorpho.

Szczerze mówiąc, jedyne, co mogę powiedzieć, to jaką radością było pracować nad takim projektem. Jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę przedstawić widzom postać McVeigha, ale także coś, co inspiruje nadzieję i niesie naprawdę podnoszące na duchu przesłanie.

Aktor nawiązał do filmu McVeigh, w którym zadebiutuje na platformach streamingowych 21 marca 2025 roku. Natomiast premiera Supermana odbędzie się 11 lipca 2025 roku.