Superman: Legacy - James Gunn potwierdza Lexa Luthora. Wyjawił, o czym rozmawiał z aktorem

fot. materiały prasowe

James Gunn w mediach społecznościowych potwierdził, że Nicholas Hoult został Lexem Luthorem w jego widowisku Superman: Legacy, Dlaczego dopiero po tylu tygodniach od ogłoszenia zdecydował się do tego odnieść? W poście czytamy, że dopiero kilka dni temu angaż aktora, został finalnie sformalizowany. Wyjaśnił, że nie chce informować widzów i fanów o czymś, co nie jest w 100% pewne.

Nicholas Hoult jako Lex Luthor

Reżyser widowiska zdradził też, że wczoraj wybrali się z Houltem na kolację, by to wydarzenia świętować. Tam też rozmawiali o tym, jak stworzyć Lexa Luthora w zupełnie innym stylu, niż do tej pory widzieliśmy na ekranie. Chce, aby był niezapomniany.

fot. zrzut ekranu z mediów społecznościowych

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Widowisko ma premierę w 2025 roku w kinach.