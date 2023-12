Superman: Legacy - jaka będzie Supergirl? "Punkowa twardzielka"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Superman: Legacy to zaplanowany na 2025 rok film, będący jednocześnie rebootem kinowego uniwersum DC, który przedstawi nowe wcielenia, znanych z komiksów i wcześniejszych filmów superbohaterów, w tym tytułowego Kryptończyka. W nowym filmie o Człowieku ze Stali pojawi się jednak znacznie więcej postaci, które można kojarzyć z kart komiksów. Jedną z nich ma być Supergirl, czyli Kara Zor-El, kuzynka Clarka. Jak tłumaczył sam James Gunn, który odpowiada za nowe, kinowe uniwersum DC, o ile Superman był tym, którego wysłano na Ziemię i wiódł tam beztroskie życie u boku kochających rodziców, o tyle Kara miała o wiele bardziej traumatyczną przeszłość wypełnioną bólem, cierpieniem i śmiercią swoich bliskich. W końcu na własne oczy widziała zagładę własnej planety.

Teraz pojawiły się nowe informacje o udziale kuzynki Supermana w jego nowym filmie. Moderatorzy DCEULeaks na Reddicie napisali:

Chociaż informowaliśmy, że casting do roli Supergirl zostanie sfinalizowany przez reżysera jej solowego filmu, to nowe wieści temu przeczą. James Gunn ją obsadzi.

Te informacje nadal należy traktować jako plotkę.

Superman: Legacy - jaka będzie Supergirl?

Dalsza część plotki opisuje, że Kara Zor-El ma być "twardzielką z poczuciem humoru i punkową fajnością." To by pasowało do postaci, którą ukształtowały traumatyczne przeżycia z przeszłości. Superbohaterce ma również towarzyszyć Krypto, czyli superpies, który najczęściej pojawiał się u boku Clarka Kenta. Zdjęcia do solowego filmu o Karze Zor-El, czyli Supergirl: Woman of Tomorrow mają się rozpocząć wedle zapowiedzi w drugiej połowie 2024 roku.