Superman: Legacy - szczegóły fabuły potwierdzone. Kiedy początek zdjęć do filmu?

Superman: Legacy będzie pierwszym filmem z przebudowanego DC, w którym w tytułowego superbohatera wcieli się David Corenswet. Reżyserem jest James Gunn, który napisał również scenariusz.

Superman: Legacy - potwierdzona fabuła oraz data początku zdjęć

Serwis Collider na podstawie informacji z Production Weekly potwierdził szczegóły dotyczące fabuły nowego filmu o Supermanie. Będzie kroniką przeobrażenia się głównego bohatera z reportera prasowego w Ostatniego Syna Kryptona. W opisie możemy przeczytać:

Superman, młody reporter z Metropolis, wyrusza w podróż, aby pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem jako Clark Kent.

Ten pełnometrażowy projekt przedstawi początki Clarka w Daily Planet oraz jego relacje z ewentualną miłością, Lois Lane (Rachel Brosnahan). James Gunn już wcześniej potwierdził, że film nie będzie opowiadać historii związanej z jego wychowaniem.

Twórca został zapytany w serwisie Threads czy to prawda, że Tom King (scenarzysta komiksów DC) pracuje przy filmie Supergirl: Woman of Tomorrow, a jeśli tak, to czy są jakieś inne jego uznane komiksy/wydania, przy których chciałby z nim współpracować, wprowadzając je do DCU. Gunn odpowiedział:

Tom jest integralną częścią DCU, nie tylko WoT. Jest jedną z pierwszych osób, którym pokazałem scenariusz do Supermana, pytając o uwagi. Jest brany pod uwagę przy innych projektach, w tym WoT. I tak.

Ponadto Production Weekly potwierdził, że zdjęcia do Superman: Legacy rozpoczną się w marcu 2024 r.

Creature Commandos - kiedy premiera?

Creature Commandos to serial animowany, który będzie częścią nowego uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Historia koncentruje się wokół grupy odmieńców, którzy pracują pod nadzorem Amandy Waller. Gunn napisał scenariusz do wszystkich 7 odcinków animacji.

James Gunn w serwisie Threads napisał, że Creature Commandos będzie mieć premierę w 2024 roku. Twórca został zapytany przez jednego z fanów, kiedy dokładnie mogą się spodziewać serialu, który trafi na HBO Max. Gunn odpisał "później", co potwierdza, że premiera przypadnie na drugą połowę roku.

Głosu postaciom użyczą: Frank Grillo (Rick Flag Sr.), Viola Davis (Waller), David Harbour (Eric Frankenstein), Alan Tudyk (Doctor Phosphorus) i Steve Agee (John Economos).

DC