Superman & Lois - obsadzono rolę Jor-Ela w serialu

fot. The CW

Szkocki aktor Angus Macfadyen dołączył do obsady serialu stacji The CW, Superman & Lois. Wcieli się on w postać ojca Człowieka ze Stali, Jor-Ela. Bohater, podobnie jak w swoich poprzednich, filmowych wersjach, będzie służyć jako hologramowy przewodnik dla swojego syna Kal-Ela, za pośrednictwem technologii Fortecy Samotności.

W serialu po latach walki w Metropolis ze wszelkiej maści złem, od mutantów i kosmitów po demonicznych miliarderów, Clark Kent aka Superman i jego ukochana, Lois Lane, przenoszą się na rodzinną farmę bohatera. Tam muszą podjąć się najtrudniejszego zadania w swoim życiu - roli rodziców.

materiały prasowe

W obsadzie produkcji już znajdują się między innymi Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elass, Alexander Garfin oraz Adam Rayner.

Superman & Lois - premiera serialu na antenie stacji The CW 23 lutego.