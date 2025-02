Doom pojawił się już w MCU? Ta teoria wyjaśnia lukę fabularną z Avengers: Koniec gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Na tym etapie nie da się wiele powiedzieć o nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday. To, co o nim wiadomo, to że wystąpi w nim Robert Downey Jr. Tym razem nie jako Iron Man, lecz złowieszczy Dr. Doom. Fani zachodzą w głowę, jak nadchodząca produkcja zamierza to wyjaśnić. Bardzo prawdopodobne, że będzie to po prostu wariant Tony'ego Starka.

Tymczasem jedna z fanowskich teorii zakłada, że Dr. Doom w MCU pojawił się już wcześniej, a konkretnie w Avengers: Koniec gry.

Doom pojawił się już w MCU?

To właśnie w tym filmie wprowadzono motyw podróżowania w czasie, który jest specjalnością Dr. Dooma. Od momentu premiery wielu fanom zgrzytało to, że Tony Stark w ciągu jednego wieczora był w stanie wynaleźć sposób na zrobienie tego. To jedno z największych, jeśli nie największe, odkryć naukowych w dziejach ludzkości. Wiemy, że Tony to geniusz, ale czy aż taki? Teoria wprost mówi, że w znalezieniu sposobu na podróżowanie w czasie pomógł mu... Dr. Doom.

Doktor Strange w multiwersum obłędu wprowadził motyw przejmowania ciał wariantów samego siebie z alternatywnych światów. Dokonała tego m.in. Scarlet Witch, gdy przejęła kontrolę nad swoim wariantem z Ziemi 838. Wykorzystało tamto ciało do zamordowania Illuminati i ścigania Americi Chavez. Dr. Doom to ekspert w posługiwaniu się magią i technologią, dlatego nie byłoby to dla niego takie trudne. Teoria mówi, że w tamtej scenie przejął on kontrolę nad Tonym Starkiem i to on był odpowiedzialny za wynalezienie podróży w czasie.

Dlaczego miałby to zrobić? Świat Kinowego Uniwersum Marvela wydaje się być z jakiegoś powodu istotny dla całego multiwersum i trzymać go w ryzach. Doom mógł się domyślać, że herosi prędzej czy później znajdą sposób na podróżowanie w czasie, ale coś może po drodze pójść nie tak, co doprowadzi ich świat do absolutnego zniszczenia i pogrąży też całe multiwersum w chaosie. Dr. Doom manipulujący Tonym Starkiem miałby kontrolę nad dalszymi wydarzeniami i całym multiwersum, a to jest zdecydowanie w stylu jego komiksowego odpowiednika.

