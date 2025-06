Squid Game bez szczęśliwego zakończenia: "Niektóre historie nie mogą ich mieć"

fot. Netflix

W 2. i 3. sezonie Squid Game Gi-hun (Jung-jae Lee) dąży do powstrzymania rozgrywek. To zapewne byłoby najbliżej szczęśliwego zakończenia, jakiego ten protagonista oczekuje. Niestety, jego plany prawdopodobnie zostały przekreślone przez wizję twórcy serialu, Hwanga Dong-hyuka. W wywiadzie dla The Guardiana zapowiedział, że w uniwersum pokroju Squid Game nie powinno się oczekiwać happy endu.

- Ludzie lubią szczęśliwe zakończenia. Ja też. Ale niektóre historie, z natury, nie mogą ich mieć. Jeśli próbujesz to wymusić, naruszasz esencję. Jeśli historia jest odbiciem czegoś, nie zawsze jest to happy ending. Squid Game nie jest wyjątkiem.

Czy fani będą usatysfakcjonowani tym finałem? Jung-jae Lee stwierdził, że z pewnością jest to coś "niespodziewanego" - przynajmniej on sam był zaskoczony zakończeniem Squid Game. W związku z tym uważa, że widzowie mogą mieć "różne" reakcje, co z pewnością wywoła sporą dyskusję, którą z chęcią będzie obserwował.

Sześcioodcinkowy 3. sezon Squid Game zadebiutuje już jutro, 27 czerwca, na platformie Netflix.

