Nowe informacje o Man of Tomorrow. Lex Luthor i Superman przeciwko większemu złu
James Gunn ujawnia kolejne informacje na temat kontynuacji Supermana. Tym razem zdradził, co może sprawić, że Lex Luthor i Clark Kent połączą siły.
Wczesne materiały promocyjne Superman: Man of Tomorrow ukazały Człowieka ze Stali stojącego u boku Lexa Luthora w jego klasycznej zielonej zbroi. Teraz reżyser James Gunn potwierdził, że kontynuacja lipcowego hitu będzie opowiadać o współpracy rywali w obliczu znacznie groźniejszego przeciwnika.
W rozmowie z Howardem Sternem Gunn powiedział:
Fakt, że Superman będzie zmuszony poprosić Lexa o pomoc, zapowiada fascynującą dynamikę na ekranie. Istnieje szansa, że wielkim złym w kolejnym filmie o Supermanie będzie znany z komiksów Brainiac i to przeciwko niemu dwójka najbardziej wpływowych osób w Metropolis się zjednoczy.
Kto może pojawić się w kolejnym Supermanie?
Według plotek Man of Tomorrow ma być filmem "zespołowym", w którym pojawi się cała gromada postaci z uniwersum DC; wśród nich mogą znaleźć się Supergirl, Lobo i Peacemaker. Na podstawie internetowych komentarzy zamieszczonych pod komunikatem Gunna możemy też śmiało teoretyzować, że na ekranie zagoszczą ponadto Hawkgirl i John Stewart jako Zielona Latarnia.
Źródło: comicbookmovie.com
