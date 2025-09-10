Nowe informacje o Man of Tomorrow. Lex Luthor i Superman przeciwko większemu złu

fot. materiały prasowe

Wczesne materiały promocyjne Superman: Man of Tomorrow ukazały Człowieka ze Stali stojącego u boku Lexa Luthora w jego klasycznej zielonej zbroi. Teraz reżyser James Gunn potwierdził, że kontynuacja lipcowego hitu będzie opowiadać o współpracy rywali w obliczu znacznie groźniejszego przeciwnika.

W rozmowie z Howardem Sternem Gunn powiedział:



Przygotowuję sequel Supermana, którego zdjęcia zaczniemy mniej więcej w kwietniu. To historia o Lexie Luthorze i Supermanie, którzy muszą w pewnym stopniu współpracować przeciwko znacznie, znacznie większemu zagrożeniu.

Fakt, że Superman będzie zmuszony poprosić Lexa o pomoc, zapowiada fascynującą dynamikę na ekranie. Istnieje szansa, że wielkim złym w kolejnym filmie o Supermanie będzie znany z komiksów Brainiac i to przeciwko niemu dwójka najbardziej wpływowych osób w Metropolis się zjednoczy.

Kto może pojawić się w kolejnym Supermanie?

Według plotek Man of Tomorrow ma być filmem "zespołowym", w którym pojawi się cała gromada postaci z uniwersum DC; wśród nich mogą znaleźć się Supergirl, Lobo i Peacemaker. Na podstawie internetowych komentarzy zamieszczonych pod komunikatem Gunna możemy też śmiało teoretyzować, że na ekranie zagoszczą ponadto Hawkgirl i John Stewart jako Zielona Latarnia.