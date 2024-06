Superman na nowych zdjęciach z planu. Klasyczne logo Daily Planet i nawiązanie do Robina

fot. materiały prasowe

Cleveland stało się Metropolis na czas kręcenia Supermana, czyli pierwszego filmu z nowego uniwersum DC. Mieszkańcy miasta udostępnili nowe zdjęcia z planu, które zdradzają kilka ciekawych niespodzianek dla fanów komiksu o Człowieku ze Stali, a także Batmana, a konkretniej jednego z Robinów.

Superman – nowe zdjęcia z planu

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć fasadę budynku dziennika Daily Planet, w którym pracuje Clark Kent i Lois Lane. Fotografie ujawniają, że James Gunn wykorzystał w swoim filmie klasyczne logo redakcji, które znane jest z komiksów.

W Supermanie nie zabraknie także nawiązania do Tima Drake’a, czyli Robina z komiksów o Batmanie, który prawdopodobnie pojawi się w The The Brave and the Bold. Na zdjęciach widzimy logo baru i jego nazwę, która brzmi Wounded Duck. W komiksach jest to ulubione miejsce Drake’a, który spędza w nim czas, zdobywając informacje i odpoczywając po walce z przestępczością.

W obsadzie znaleźli się David Corenswet, Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Superman – film zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku.

