Superman w komiksach ma teraz "brata". Większość z Was tę postać już zna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Action Comics #1028, który przynosi nie lada niespodziankę dla wszystkich fanów postaci Supermana. Z komiksu wynika bowiem, że Człowiek ze Stali posiada obecnie brata, przy czym sytuacja na tym rodzinnym polu jest niezwykle skomplikowana.

Bohaterem, o którym mowa, jest Kon-El aka Conner Kent/Superboy. Przypomnijmy, że według oficjalnej genezy powstał on jako klon złożony z DNA Lexa Luthora i Supermana - to właśnie dlatego drugiego z nich wielokrotnie określał mianem swojego "ojca". Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że Conner był wychowywany przez Jonathana i Marthę Kentów, co tylko zacieśniało jego więzy z Człowiekiem ze Stali.

W ostatnim czasie Kon-El tułał się po alternatywnych światach; dopiero pomoc ze strony Ligi Młodych pozwoliła mu powrócić na Ziemię, na której wiele postaci, z Supermanem na czele, kompletnie o nim zapomniało.

W Action Comics #1028 Clark zabrał jednak Connera na farmę Kentów, uzmysławiając sobie, że i on, i dawny Superboy mają koniec końców tych samych, ziemskich rodziców. W logice Supermana ten fakt czyni z obu bohaterów braci; jak wykłada to Człowiek ze Stali:

Oni wychowali także ciebie. Więc są twoimi rodzicami. Przyjęli nas obu i wychowali nas dobrze. To czyni nas... braćmi... Jestem naprawdę, naprawdę dumny z tego, że mam cię w swojej rodzinie.

Action Comics #1028 - plansze

Nie ulega wątpliwości, że wątek Clarka i Connera jako braci zostanie rozwinięty w najbliższej przyszłości - tym bardziej, że przydomek "Superboya" jest obecnie zajęty przez syna Supermana, Jona Kenta, a prawdziwą tożsamość Człowieka ze Stali już od jakiegoś czasu zna opinia publiczna.