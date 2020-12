Spider-Man założy zupełnie nowy kostium. Oto futurystyczny, naszpikowany technologią strój

Dustin Weaver/Marvel

Już od kilku dni wiedzieliśmy, że począwszy od zeszytów Amazing Spider-Man #62-63, które ukażą się na amerykańskim rynku w marcu i kwietniu przyszłego roku, Pajączek założy na siebie zupełnie nowy kostium. Teraz Marvel ostatecznie pokazał, jak będzie prezentował się kolejny strój herosa.

Za jego powstanie odpowiada rysownik Dustin Weaver, którego alternatywne okładki do obu wspomnianych wyżej komiksów właśnie trafiły do sieci. W specjalnym komunikacie stwierdza on:

Nicka Spencera Wzór powstał tak naprawdę w wyniku wspólnej pracy, Nicka Lowe'a i mojej. Oni kontrolowali moje dziwaczne i bardziej akcentujące technologię pomysły wizualne, pomagając tym samym stworzyć coś, co w mojej ocenie jest jednocześnie proste, futurystyczne i nawiązujące do klasyki.

Tak wygląda nowy strój:

Amazing Spider-Man #62 - okładka alternatywna

Fani w sieci przekonują, że kostium przypomina jeden z tych, które widzieliśmy w grze Marvel’s Spider-Man od Insomniac Games. Wiemy już, że strój ma być naszpikowany nowoczesną technologią, a Pajączek założy go po raz pierwszy w trakcie nadchodzącej konfrontacji z Kingpinem.