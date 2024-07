Superman na planie ucieka przed 2 potężnymi złoczyńcami. Ikoniczna lokacja w filmie?

DC

Reklama

Ekipa i członkowie obsady filmu Superman w miniony weekend uwijali się na planie produkcji jak w ukropie. Dokumentujące ten proces wideo i zdjęcia, które właśnie trafiły do sieci, pokazują nam m.in. uciekającego przed potężnymi złoczyńcami Człowieka ze Stali i sugerują, że w dziele Jamesa Gunna możemy zobaczyć jedną z najbardziej znanych lokacji z komiksowej mitologii Ostatniego Syna Kryptona.

Materiały ujawniają więc dalsze sekwencje pojedynku Supermana z The Engineer i postacią, w której część fanów widzi złowrogą wersję tytułowego herosa z Ziemi-3, Ultramana. Protagonista ma olbrzymie problemy, by utrzymać się na własnych nogach - koniec końców ucieka z placu boju, najprawdopodobniej zdając sobie sprawę, że w obecnej formie nie jest w stanie skutecznie walczyć z przeciwnikami.

Co ciekawe, potwierdzono również, że zdjęcia do filmu będą powstawać także na dworcu Union Terminal w Cincinnati. Jest to o tyle istotne, że właśnie to miejsce było inspiracją dla stworzenia w komiksach słynnej Hali Sprawiedliwości (ang. Hall of Justice) - jednej z najważniejszych siedzib Ligi Sprawiedliwości. Spekuluje się, że w filmie początkowym właścicielem obiektu może być Maxwell Lord.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

DCEU - najlepsze sceny w historii uniwersum

23. Walka na ulicy (Legion Samobójców) - członkowie drużyny ruszają do akcji i pierwszy raz robią użytek ze swoich zdolności w dobrej sprawie.

Zobacz także:

Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca przyszłego roku.