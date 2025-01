Fani Supermana widzą Supergirl w zwiastunie. Czy to nadinterpretacja?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Minęło trochę czasu od premiery pierwszego, świetnie ocenianego i bijącego rekordy popularności zwiastuna Supermana. W jednej ze scen widzimy, jak Człowiek ze Stali klęczy nad robotem. Według analiz robot znajduje się w Fortecy Samotności, co sugeruje związek z Kryptonem. W odbiciu na jego powierzchni fani dostrzegli tajemniczą postać. Jedni twierdzą, że to Supergirl, inni uznają to za nadinterpretację.

Odbicie w zwiastunie Supermana

Zobaczcie sami i dajcie znać w komentarzach, co widzicie! Niektórzy sugerują, że może to być nawet Lex Luthor. Czy rzeczywiście w odbiciu widzimy Supergirl?

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. To pierwszy kinowy projekt nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również: Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan i Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w które wcielają się w tej nadchodzącej produkcji.

Przypomnijmy, że Supergirl pojawi się w następnym filmie uniwersum DCU, do którego zdjęcia rozpoczną się już niebawem. Tytułową bohaterkę zagra Milly Alcock, znana z Rodu smoka, a drugą główną rolę otrzymał Jason Momoa. Wcieli się w antybohatera i galaktycznego łowcę nagród Lobo.

W odpowiedzi na potwierdzenie castingu przez Jamesa Gunna, Momoa podziękował reżyserowi za spełnienie swojego wieloletniego marzenia. Aktor od prawie 20 lat opowiada o swoim uwielbieniu dla Lobo.