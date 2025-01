Najbardziej oczekiwane seriale 2025 roku. Wednesday, Daredevil, Gen V i inne

fot. Netflix / Max / Disney+ / Marvel / DC

2025 rok oznacza powrót znanych tytułów i uwielbianych bohaterów. Przed wami listy wypełnione tytułami, które z pewnością zadebiutują w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Nie będziemy narzekać na nudę - szczególnie u tych największych streamerów, których terminarz wydaje się już pękać w szwach! Specjalnie dla was ułożyliśmy osobne zestawienia dla każdej platformy streamingowej.

Netflix - premiery seriali w 2025

Streamer rozpocznie ten rok z pompą - jeszcze w styczniu wraca bohaterka uwielbiana przez fanów uniwersum Do wszystkich chłopców, których kochałam. Doczekamy się również wielu kontynuacji produkcji lubianych przez subskrybentów Netflixa. Cobra Kai zbliży się do nieuchronnego końca, a Czarne Lustro zaskoczy nas nowymi odcinkami. Nie zapominajmy również o głośnych hitach, na których kontynuacje widzowie czekają od lat. Mowa tu oczywiście o Stranger Things i Wednesday, ale nie są to jedyne tytuły, które powrócą. Czy pamiętacie jeszcze o Joe Goldbergu albo Liamie Hemsworthie debiutującym w roli Geralta z Rivii?

Max - premiery seriali w 2025

HBO stawia przede wszystkim na kontynuacje swoich najgłośniejszych tytułów. Dobre wieści dla fanów The Last of Us - Pedro Pascal i Bella Ramsey wreszcie powrócą w 2. sezonie nagradzanego serialu. Na 2025 rok zaplanowano również m.in. prequel To, wyczekiwaną kontynuację Peacemakera oraz kolejny spin-off osadzony w uniwersum Gry o tron. Z nowości widzów może zaintrygować intensywny serial medyczny oraz nadchodząca produkcja z Markiem Ruffalo, za którą odpowiada twórca Mare z Easttown.

Disney+ - premiery seriali w 2025

Platforma rozpocznie rok od premiery 2. sezonu Gęsiej skórki - tym razem głównym bohaterem będzie gwiazda Przyjaciół! Disney+ zapowiedział również ekscytujące premiery dla fanów Marvela - wreszcie doczekamy się nowego Daredevila oraz historii poświęconej Ironheart. Nie zabraknie również kontynuacji serialowej adaptacji książek Ricka Riordana, nowego projektu osadzonego w uniwersum Obcego oraz kontynuacji jednego z najlepiej ocenianych seriali Star Wars.

Prime Video - premiery seriali w 2025

Amazon również szykuje kontynuacje swoich głośnych hitów na nadchodzące miesiące. Nastolatki ucieszą się na powrót Belly, Conrada i Jeremiah w 3. sezonie głośnej adaptacji książek Jenny Han. Powróci również prequel The Boys oraz Alan Ritchson w jednej ze swoich największych ról. Warto również czekać na polskie produkcje - platforma szykuje serial dokumentalny o Dodzie. Projekt ogłoszono równo z filmem o polskim bramkarzu - Wojtku Szczęsnym. Przewiduje się również, że w 2025 roku zadebiutuje nowa produkcja opowiadająca o młodym Sherlocku Holmesie - w tej roli zobaczymy Hero Fiennes-Tiffina (After, Harry Potter).

Apple TV+ - premiery seriali w 2025

Na ten moment potwierdzono cztery produkcje Apple'a na pierwszą połowę 2025 roku. Powracają Rozdzielenie oraz Spod powierzchni, a także zadebiutują dwa nowe seriale. Subskrybentów może szczególnie zaintrygować projekt Setha Rogena, opowiadającego losy nowego szefa studia filmowego, którego będzie bronić do ostatniego tchu przed korporacyjną maszyną.