Marvel w Avengers: Doomsday pokaże atak Sentineli na to miejsce. Wśród postaci Wasz ulubieniec

Marvel zdecydował się co prawda opóźnić premierę Avengers: Doomsday o kilka miesięcy, ale ten fakt w żadnym stopniu nie oznacza, że zainteresowanie produkcją spadło. W sieci właśnie pojawiły się nowe spekulacje na jej temat, która zapowiadają atak Sentineli na niezwykle ważną lokację, wprowadzenie uwielbianej przez fanów postaci czy nawet to, gdzie rozpocznie się akcja.

Źródłem rewelacji ma być nie kto inny jak Chris Higashi - ten sam człowiek, który po wzięciu udziału w prezentacji Disney Blockbuster Consumer Products w zeszłym tygodniu wyjawił szereg informacji płynących z pokazanych na wydarzeniu grafik ze wskazaniem złoczyńców Spider-Mana: Brand New Day na czele. Choć postanowił usunąć z Instagrama swoje wpisy, jeden z użytkowników serwisu Reddit wdał się z nim w rozmowę w kwestii Avengers: Doomsday.

Wynika z niej, że w czasie wyżej wymienionej prezentacji pokazano zdjęcie przedstawiające atak Sentineli na prowadzoną przez profesora Xaviera szkołę. Wśród walczących po stronie mutantów byli m.in. Shang-Chi i Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta; połączyli oni siły z Gambitem i... Deadpoolem, który najwyraźniej będzie w przyszłorocznym filmie. Przypomnijmy, że według scoopera MyTimeToShineHello to właśnie ta sekwencja ma otwierać wątek X-Menów w Doomsday - z kolei na planie w Wielkiej Brytanii widać już zakryte wielkimi płachtami makiety Sentineli.

Są także inne smaczki:

sam film ma rozpocząć się od scen w Wakandzie;

Thunderbolts aka New Avengers, Fantastyczna Czwórka i X-Meni mają na sobie ikoniczne kostiumy z komiksów;

nowe stroje założą z kolei Namor i M'Baku;

Doktor Doom ma Sentineli do własnej dyspozycji.

Istotne jest to, że powyższe doniesienia oparte są na grafikach będących najprawdopodobniej materiałami koncepcyjnymi. Na tym etapie prac nad filmem warto założyć, że posłużą one do powstawania konkretnych scen, lecz nie możemy także wykluczyć, że przynajmniej część z nich miała za zadanie oddać wyłącznie pierwotne zamierzenia twórców.

Avengers: Doomsday ma premierę ustaloną na 18 grudnia przyszłego roku.