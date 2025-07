Surfer - premiera online. Gdzie obejrzeć w VOD film z Nicolasem Cagem?

Fot. Materiały prasowe

Surfer z Nicolasem Cagem w roli głównej zadebiutował w polskich kinach dopiero w 2025 roku. Produkcja wyreżyserowana przez Lorcana Finnegana przypadła do gustu krytyków, którzy w serwisie Rotten Tomatoes wystawili jej aż 85% pozytywnych opinii. Rozbieżność pojawia się w kwestii ocen publiczności, która była bardziej krytycznie nastawiona - 46% pozytywnych opinii.

Teraz film jest już dostępny w poszczególnych serwisach VOD, na razie tylko do wypożyczenia.

Surfer - gdzie obejrzeć?

Film Surfer jest już dostępny w poniższych serwisach VOD:

CANAL+ - wypożyczenie - 17,99 zł.

- wypożyczenie - Megogo - wypożyczenie - 17,90 zł.

- wypożyczenie - Cineman - wypożyczenie - 17,90 zł.

- wypożyczenie - Polsat Box Go - wypożyczenie - 20 zł.

- wypożyczenie - Rakuten - wypożyczenie - 17,99 zł.

- wypożyczenie - Player - wypożyczenie - 18 zł.

- wypożyczenie - TVP Vod - wypożyczenie - 17 zł.

- wypożyczenie - Play NOW - wypożyczenie - 19 zł.

- wypożyczenie - Pilot WP - wypożyczenie - 17,99 zł.

Surfer - opis fabuły

Surfer to łysiejący facet w średnim wieku, trochę pozer, który lexusem jedzie na australijskie wybrzeże. Chce pokazać synowi swój dom marzeń. Posiadłość kiedyś należała do jego rodziny, ma więc małą obsesję na punkcie jej odzyskania. Wyda ostatni grosz, żeby osiągnąć cel, nawet zaprzeda duszę. Na plaży wdaje się w sprzeczkę z lokalnymi surferami, którzy trzęsą okolicą. Od tego momentu wszystko idzie nie tak. Nasz bohater nie wie, co jest prawdą, a co wytworem jego wyobraźni. Powoli popada w szaleństwo. A może szaleństwo popada w Surfera?