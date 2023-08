W cieniu podejrzeń - serial Apple TV+ skasowany po 1. sezonie

AppleTV+

Reklama

W cieniu podejrzeń to brytyjska produkcja Apple TV+, która była remakiem serialu izraelskiego False Flag. Niestety, po 1. sezonie została skasowana.

W cieniu podejrzeń - serial Apple TV+ skasowany

W cieniu podejrzeń zadebiutował w 2022 roku z dwuletnim opóźnieniem, związanym z pandemią COVID-19, i zebrał przyzwoite recenzje. Serial został po cichu anulowany jeszcze w tym samym roku, ale informacja do dziś nie trafiła do mediów. Stało się tak choć jest jedną z najsłynniejszych brytyjskich produkcji Apple'a, obok Kulawych koni oraz Sióstr na zabój.

Coś, co rzadko się zdarza wśród platform streamingowych, to fakt, że linearne prawa do 1. sezonu W cieniu podejrzeń zostały niedawno sprzedane przez Keshet International na kwietniowym targu Mip TV w Cannes.

Apple nie udzieliło komentarza w sprawie anulowania serialu.

W cieniu podejrzeń - fabuła, obsada

Serial przedstawia porwanie syna znanej w Nowym Jorku bizneswoman Katherine Newman (Uma Thurman). Podejrzenia spadają na czterech Brytyjczyków, którzy zatrzymali się w hotelu w dniu zaginięcia. FBI i służby brytyjskie przyglądają się podejrzanym, którzy starają się udowodnić swoją niewinność – nikomu nie można jednak ufać.

Oprócz Thurman, do obsady należą Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge oraz Angel Coulby.