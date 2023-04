Suzume - hit anime podbija Chiny. Polska i USA następne?

fot. Aniplex // CoMix Wave Films

Film anime Suzume to nie tylko jedna z najlepiej ocenianych produkcji 2023 roku. W końcu film ma 96% pozytywnych recenzji krytyków ze znakomitą średnią ocen 8/10. Jest to też hit wśród widzów, którzy fantastycznie go oceniają i sprawiają, że Suzume ma szansę stać się rekordzistą w box office wśród filmów anime.

Suzume - box office Chiny

W Chinach jest to wielki hit, bo do tej pory od premiery sprzedano aż.. 21 mln biletów! To przekłada się na wpływy w wysokości 105 mln dolarów. Dzięki temu jest to najbardziej dochodowy film anime w historii na tym rynku. W Korei Południowej natomiast zebrano już 35 mln dolarów. Tutaj także jest to najbardziej dochodowy film anime w historii koreańskich kin.

Dzięki temu anime w reżyserii Makoto Shinkaia ma już na koncie 256,1 mln dolarów. Film startuje właśnie w USA, ale także niedługo w wielu innych krajach świata, w tym 21 kwietnia w polskich kinach. Nie jest wykluczone, że globalna popularność hitu przełoży się też na dobrą frekwencję w Polsce.

Istnieje duża szansa, że Suzume może wejść na podium najbardziej dochodowych filmów anime w historii. Na trzecim miejscu w tej chwili jest inny film tego samego reżysera pt. Your Name, który ma 382 mln dolarów. Drugie miejsce to kultowy zdobywca Oscara Spirited Away: W krainie Bogów z wynikiem 395,8 mln dolarów. A pierwsze miejsce to niedawny hit anime Demon Slayer The Movie: Mugen Train z 2020 roku, który ma 453,2 mln dolarów.

Zobacz także: