Suzume - premiera filmu anime. Już od dziś w polskich kinach

fot. materiały prasowe

Suzume to nowy film anime w reżyserii docenianego Makoto Shinkaia. Nie tylko jest to jeden z najlepszych filmów anime doceniany przez widzów i krytyków, którzy wystawiają mu najwyższe noty, ale po prostu mamy do czynienia z jednym z najlepszych filmów roku. Anime to tylko forma opowiadania historii, a ta jest wielowarstwowa i wybitnie dobrze opowiedziana. Możecie przekonać się sami, bo od 21 kwietnia anime jest dostępne w polskich kinach.

Suzume - zwiastun

Suzume - fabuła

Suzume opowiada o nastolatce, która pewnego dnia spotyka chłopaka, szukającego tajemniczych drzwi. Gdy siedemnastoletnia bohaterka wreszcie je znajduje i postanawia otworzyć, przyciągnięta bijącą od nich mocą, dochodzi do katastrofy: w całej Japonii zaczynają otwierać się kolejne drzwi, siejąc zniszczenie. Dziewczyna będzie musiała zamknąć portale, zanim będzie za późno.

Najbardziej dochodowe filmy anime w historii