Sweet Girl - zwiastun napakowanego akcją thrillera. Jason Momoa mści swoją żonę

Sweet Girl to pełen akcji thriller od Netflixa. Opowiada historię zrozpaczonego po śmierci ukochanej męża, w którego wciela się Jason Momoa, aktor znany między innymi z Gry o Tron i Aquamana. Ray Cooper pragnie sprowadzić sprawiedliwość na osoby odpowiedzialne za śmierć jego ukochanej żony. By to osiągnąć, postanawia wytoczyć wojnę wielkiej firmie farmaceutycznej, która wycofała ze sprzedaży lek, który mógł ją uratować. Jednocześnie mężczyzna musi chronić jedynego członka rodziny, który mu pozostał, czyli swoją córkę.

Sweet Girl - zwiastun.

Zwiastun pokazuje wzruszające, rodzinne momenty, imponujące sceny walki i pokazy kaskaderskie.

Reżyserem filmu jest Brian Andrew Mendoza. W głównej roli będziemy mogli oglądać Jasona Momoę. Córkę Raya Coopera zagra Isabela Merced. W obsadzie pojawią się również Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davis oraz Michael Raymond-James. Oficjalnie zapowiedziano, że Sweet Girl zadebiutuje na platformie Netflixa 20 sierpnia 2021 roku.

Poniżej można obejrzeć zdjęcia zapowiadające produkcję:

Sweet Girl