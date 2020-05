Sweet Tooth - Netflix zamawia sezon serialu na podstawie komiksu DC. Robert Downey Jr. producentem

Netflix stworzy osiem 60-minutowych odcinków serialu Sweet Tooth opartego na komiksie od DC Vertigo autorstwa Jeffa Lemire. To skierowana do szerokiej publiczności, rodzinna i bajkowa opowieść o przygodach Gusa — pół-jelenia, pół-chłopca — który opuszcza swój dom w lesie i odkrywa, że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do mieszanej rodziny ludzi i ich dzieci, które tak jak on są hybrydami i poznaje nową rzeczywistość oraz tajemnicę kryjącą się za jego wyjątkowym pochodzeniem.

W obsadzie znajdują się Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar i Will Forte oraz James Brolin (Scenki z życia, Baza Pensacola, Hotel) jako narrator. Za produkcję serialu odpowiadają Robert Downey Jr. oraz jego żona, Susan. Showrunnerami produkcji zostali Beth Schwartz oraz Jim Mickle.