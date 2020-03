Swingersi - Koterski i Oświeciński składają życzenia z okazji Dnia Kobiet [WIDEO]

Swingersi to komedia pomyłek, która stała się najpopularniejszym filmem w polskim box office w swój debiutancki weekend (28 lutego-1 marca). Obraz zgromadził ponad 140 tysięcy widzów. Specjalnie na Dzień Kobiet aktorzy filmu - Michał Koterski i Tomasz Oświeciński nagrali wideo, w którym składają życzenia. Co dla nich oznacza to wyjątkowe święto? Przekonajcie się w materiale poniżej.

W obsadzie produkcji możemy zobaczyć oprócz wspomnianych wyżej panów również Barbarę Kurdej-Szatan, Ilonę Ostrowską, Joannę Liszowską, Krzysztofa Czeczota i Antoniego Królikowskiego.

Oto oficjalny opis fabuły filmu:

Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego „raz w miesiącu”? Komediowe perypetie trzech par nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiadów.

Dorota (Ilona Ostrowska) marzy o namiętności jak w „Pięćdziesięciu twarzach Greya”, ale jej partner Andrzej (Krzysztof Czeczot) zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli.

Idealna para z show-biznesu – Iwona i Fabian (Joanna Liszowska i Michał Koterski) – w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę.

Sylwia, Bartek i Cezary (Barbara Kurdej-Szatan, Antoni Królikowski i Tomasz Oświeciński) przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża.

Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach.