Harrison - nie Ford, a Jeep. Reklama auta niczym zapowiedź filmu

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=rtlt-TzMzlc&t=120s/Jeep

Reklama

Podczas tegorocznego Super Bowl zaskoczył Harrison Ford, aktor znany z wcielania się w Indianę Jonesa i Hana Solo. Gwiazdor wystąpił w reklamie Jeepa, wyreżyserowanej przez Jamesa Mangolda.

Harrison - reklama Jeepa z Super Bowl

Wideo trwa dwie minuty i wygląda niemal niczym zapowiedź filmu. Harrison Ford prowadzi w nim monolog o wolności i życiu, a w tle przewijają się żołnierze, flaga USA i inne symbole amerykańskiego patriotyzmu.

Najświętszą rzeczą w życiu nie jest ścieżka, ale wolność, by ją wybrać. Nie musisz się z kimś przyjaźnić, żeby mu pomachać. Nie zawsze będziemy się zgadzać, w którą stronę iść, ale nasze różnice mogą być naszą siłą.

Na końcu artysta mówi widzom, by wybierali „mądrze” to, co przynosi im radość, a potem dodaje szeptem, że dla niego to Jeep, choć nazywa się Ford.

Moi przyjaciele, moja rodzina, moja praca sprawiają, że jestem szczęśliwy. Ten Jeep mnie uszczęśliwia, mimo że nazywam się [szeptem] Ford. To moja instrukcja obsługi. Idź napisz własną.

Na pewno taka "spokojna" reklama wyróżnia się na tle innych - w końcu podczas tegorocznego Super Bowl piosenkarz Seal zmienił się w prawdziwą fokę i śpiewał parodię swojej własnej piosenki.

Przypominamy, że Harrison Ford już niedługo pojawi się w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Zagra Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa aka Czerwonego Hulka.