Świnka Peppa - wizerunek postaci z kreskówki może być bezkarnie powielany w Rosji. Kuriozalna decyzja sądu

Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl (przez Sky News) w odpowiedzi na sankcje Zachodu rosyjski sąd w Kirowie oddalił pozew kanadyjskiego studia Entertainment One, właściciela praw do wizerunku postaci z kreskówki Świnka Peppa, które złożyło go przeciwko lokalnemu przedsiębiorcy, Iwanowi Kożywnikowowi. Rosjanin miał nielegalnie kopiować znak towarowy z produkcji i dorabiać się na sprzedaży towarów z nim. Sąd ostatecznie powołał się na dekret Putina dotyczący "nieprzyjaznego działania Stanów Zjednoczonych Ameryki i powiązanych z nimi państw zagranicznych".

Dekret ten powstał w związku z sankcjami nałożonymi przez Zachód i pozwala na wykorzystywanie opatentowanych wynalazków i wzorów przemysłowych pochodzących z "nieprzyjaznych krajów" bez żadnego pozwolenia czy odszkodowania. W związku z czym na terenie Rosji będzie możliwe nielegalne kopiowanie wizerunku postaci ze Świnki Peppy. A to może być dopiero czubek góry lodowej.

Zewnętrzne zarządzanie fabrykami i sklepami zachodnich spółek

Rosyjski rząd ma mieć bowiem możliwość wystąpienia z nakazami sądowymi zewnętrznego zarządzania fabrykami czy sklepami firm, które wyszły z Rosji. To miałoby trwać trzy miesiące, a potem rząd wystawiłby majątki tych firm na licytację. Dla przypomnienia na liście spółek, które wyszły z Rosji są między innymi Apple, Volkswagen czy McDonald's. To wiąże się z zagrożeniem, że inne zachodnie marki mogą paść ofiarą kradzieży własności intelektualnej.

