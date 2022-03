Crunchyroll zawiesza funkcjonowanie w Rosji

ŹRódło: Crunchyroll

Przedstawiciele Sony poinformowali o zawieszeniu funkcjonowania usługi Crunchyroll na terenie Rosji. Ruch ten odetnie szerokie grono potencjalnych odbiorców od bogatej biblioteki produkcji z gatunku anime, które były dystrybuowane za pośrednictwem serwisu. Czasowe wyłączenie platformy w Rosji jest bezpośrednim wynikiem zbrojnej agresji putinowskiego reżimu na Ukrainę.

To nie jedyne restrykcje ze strony filmowego oddziału Sony, które uderzą w rosyjskich konsumentów. Firma wycofała się także ze wszystkich premier kinowych w tym kraju oraz wypuszczania nowości na fizycznych nośnikach skierowanych do miłośników kina domowego, w tym m. in. filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Ponadto redakcja serwisu Variety dotarła do maila Tony’ego Vinciquerrę, dyrektora generalnego Sony, w którym ten zapewnia, że firma wstrzyma także dystrybucję swoich produkcji na rosyjskim rynku telewizyjnym.

Według serwisu ComicBook administratorzy platformy Crunchyroll rozpoczęli już proces informowania rosyjskich użytkowników o nadchodzących zmianach. Klienci Premium otrzymali informację, że nie zostaną obciążeni kolejnymi opłatami subskrypcyjnymi, gdyż serwis nie jest już dostępny w ich kraju.

